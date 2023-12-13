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Ersun Yanal: Şiddetin sporda ve toplumda yeri yoktur

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Denizli'de öğrenciler ile bir araya gelen teknik direktör Ersun Yanal, hakeme yumruklu saldırıya gönderme yaparak, 'Saha içi veya dışında, şiddete yer olmamalıdır. Bu tür eylemlerin, sporda ve toplumda yeri yoktur' dedi.

Denizli'de öğrenciler ile bir araya gelen teknik direktör Ersun Yanal, hakeme yumruklu saldırıya gönderme yaparak, "Saha içi veya dışında, şiddete yer olmamalıdır. Bu tür eylemlerin, sporda ve toplumda yeri yoktur" dedi.

Denizli Organize Sanayi Bölge (OSB) Müdürlüğü Teknik Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (DOSTEK) öğrencileri için düzenlediği etkinliğin konuğu teknik direktör Ersun Yanal oldu. Denizli Organize Sanayi Bölgesi Konferans salonunda gerçekleşen etkinliği DOSB Müdürü Ahmet Taş, DOSB Birim Amirleri, DOSTEK Koleji öğretmenleri ve öğrencileri de izledi. Kendisinde Meslek Lisesi'nden mezun olduğunu ifade eden Teknik Direktör Ersun Yanal, " Gençler ne işi yaparsanız yapın en iyisini yapmalısınız. Seveceğin bir iş seçerseniz yaşamında bir gün bile çalışmış olmazsınız. İşini sevgiyle ve aşk ile yapmak, işi sevmemenin oluşturduğu bütün negatif durumları ortadan kaldırır. İşini aşk ile yapmak, işi iş olarak görmemenizi sağlar" dedi.

Gençlerin sorularını cevaplandıran Ersun Yanal geçtiğimiz gün yaşanan "Hakeme yeşil saha içinde yumruk atılması" olayına da gönderme yaparak, "Şiddet ve fanatizm günlük yaşamımızda olduğu kadar yeşil sahalarda da görmek istemediğimiz bir şey. Saha içi veya dışında, şiddete yer olmamalıdır. Bu tür eylemlerin, sporda ve toplumda yeri yoktur. Şiddet ve fanatizmi engelleyelim. Spor dostluktur, kardeşliktir. Spor sağlıktır en güzel yaşam tarzıdır" şeklinde konuştu.

Söyleşinin ardından Yanal'a, DOSB Müdürü Ahmet Taş ve DOSTEK Okul Müdürü Saadettin Dumlu teşekkür plaketi ve çiçek takdim ettiler. DOSTEK Kolejini de gezen Ersun Yanal daha sonra öğrenciler ve öğretmenler ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Ersun Yanal Ahmet Taş Denizli OSB Teknik Direktör Şiddet Spor Güncel Haberler

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