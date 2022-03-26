Ersin geçit vermedi! Ümit Milli Takım, İskoçya'yı 2-0 mağlup etti - Haberler

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Ersin geçit vermedi! Ümit Milli Takım, İskoçya'yı 2-0 mağlup etti

Haberler.com - Spor
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21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri I Grubu'nda Ümit Milli Takım, deplasmanda İskoçya'yı 2-0 mağlup etti. Ersin Destanoğlu'nun kalesinde devleştiği maçta hanesine 3 puan yazdıran Ay-Yıldızlı ekip, 6. karşılaşmasında 7 puana yükselerek maç fazlasıyla 3. sıraya yerleşti.

Ümit Milli Takım, 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri I Grubu'nda İskoçya'yla deplasmanda karşılaştı. Mücadeleyi Ay-Yıldızlı ekip 2-0 kazandı.

3. SIRAYA YERLEŞTİK

Karşılaşmanın 29. dakikasında Furkan Bayır'ın golüyle ilk yarıyı önde tamamlayan Türkiye, 71'de Kartal Kayra Yılmaz ile skoru 2-0'a taşıyarak galibiyete uzanmasını bildi. Mücadelede Ersin Destanoğlu kritik kurtarışlarıyla 3 puanın gelmesinde önemli bir rol üstlendi. Milliler 6. maçında 7 puana yükselerek maç fazlasıyla 3. sıraya adını yazdırdı.

Haberler.com - Spor

Ersin Destanoğlu, Spor, Haberler

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