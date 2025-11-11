Ersin Destanoğlu Bahis Soruşturması İçin Suç Duyurusunda Bulundu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) başlattığı bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Beşiktaş'ın file bekçisi Ersin Destanoğlu, suç duyurusunda bulunmak için avukatıyla birlikte Çağlayan Adliyesi'ne geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcuyu tedbirli olarak PFDK'ya sevk etti. Bu oyuncular arasında Beşiktaşlı futbolcu Ersin Destanoğlu da yer alıyor. 24 yaşındaki kaleci, dün akşam yaptığı yazılı açıklamada, bahis oynamadığını aktarmıştı.

Siyah-beyazlı futbolcu, bugün de öğlen saatlerinde suç duyurusunda bulunmak üzere avukatıyla birlikte Çağlayan Adliyesi'ne geldi. - İSTANBUL