Ersin Destanoğlu Bahis Soruşturması İçin Suç Duyurusunda Bulundu

Güncelleme:
Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından başlatılan bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildikten sonra suç duyurusunda bulunmak için avukatıyla birlikte Çağlayan Adliyesi'ne geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcuyu tedbirli olarak PFDK'ya sevk etti. Bu oyuncular arasında Beşiktaşlı futbolcu Ersin Destanoğlu da yer alıyor. 24 yaşındaki kaleci, dün akşam yaptığı yazılı açıklamada, bahis oynamadığını aktarmıştı.

Siyah-beyazlı futbolcu, bugün de öğlen saatlerinde suç duyurusunda bulunmak üzere avukatıyla birlikte Çağlayan Adliyesi'ne geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
