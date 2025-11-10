Haberler

Ersin Destanoğlu, Bahis İddialarını Reddetti

Güncelleme:
Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu, hakkında çıkan bahis iddialarını yalanladı ve bu suçlamaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen futbolcular arasında yer alan Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu, kendisi hakkında ortaya atılan iddiaların doğru olmadığını belirtti.

Ersin Destanoğlu, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Futbol Federasyonunun 10.11.2025 tarihli 'Disiplin Sevkleri' başlıklı açıklamasında, bazı futbolcuların bahis oynadığına dair iddialar yer almış ve ismim de bu listede gösterilmiştir. Hakkımda ortaya atılan bu iddialar tamamen mesnetsiz, dayanaksız ve gerçeğe aykırıdır. Profesyonel kariyerim boyunca her zaman futbolun etik değerlerine ve hukukun gereklerine uygun bir şekilde hareket ettim. İtibar suikastı niteliğindeki bu iddialar karşısında mesnetsiz suçlamalarla kamuoyu önünde yargılanmama izin vermeyecek, hukukun bana tanıdığı tüm yasal hakları sonuna kadar kullanacağım. Kamuoyunun asılsız iddialar karşısında sağduyulu davranacağına ve adaletin en kısa sürede tecelli edeceğine olan inancım tamdır."

500
