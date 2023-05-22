Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Ersin Destanoğlu ameliyat oldu

Ersin Destanoğlu ameliyat oldu

Spor Haberleri

Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu, akut apandisit teşhisi konularak ameliyat edildi.

Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu, akut apandisit teşhisi konularak ameliyat edildi.

Beşiktaş, milli kaleci Ersin Destanoğlu'nun sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde şiddetli karın ağrısı şikayeti bulunan futbolcumuz Ersin Destanoğlu'na akut apandisit teşhisi konmuş olup; futbolcumuza Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde Prof. Dr. Murat Gönenç tarafından laparoskopik appendektomi ameliyatı uygulanmıştır. Ameliyat sonrası sağlık durumu iyi olan Ersin Destanoğlu'nun rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacaktır. Ersin Destanoğlu'na geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Ersin Destanoğlu Beşiktaş Ameliyat Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title