- Erol Bulut : "Futbol kuralları mı değişti?"

TRABZON - Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor maçının ardından karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan'a tepki göstererek, Kalkavan'ın futbol oyun kurallarına tekrar bakması gerektiğini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in, 7. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 3-2 mağlup olan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında hakem Mete Kalkavan'ı eleştirdi. Bulut, maça istedikleri gibi başladığını belirterek, "Maça baktığımızda oyana istediğimiz şekilde başladık ve istediğimiz şekilde de öne geçtik. 2-0 öne geçtikten sonra rakip oyunu 2-2 getirdi. Buna izin vermemiz gerekiyordu. Nedense rakip golleri nasıl buldu ona bakmak lazım. İlk golü iyi pas organizasyonu yaparak golü buldu. İkinci golü penaltıdan verdi. Futbolda benim bilmediğimiz kurallar mı var. Sezon başında herkes okuyor. Bize de geliyor, biz de bakıyoruz. Topu futbolcunun bir yerine çarpıp eline geldiyse ben penaltı olmadığını biliyorum. Çünkü o şekilde okudum. Dünyanın her yerinde de aynı şekilde. Mete hoca kurallara tekrar bakması gerektiğini düşünüyorum. Tamam penaltıyı verdin. Biz yanlış biliyoruz. İkinci yarıda Trabzonsporlu oyuncunun yerden sekerek eline top çarpıyor ona neden penaltı vermiyor. Yediğimiz 3'ncü gol. Gomez'in direk bizim oyuncumuza hamlesi var. Faul var fual vermiyor. 3-2 kaybettik o bizim sorunumuz. Kendi aramızda konuşuruz. Ama Mete Kalkavan'ın iki penaltıda, 3'ncü golde verilmeyen faul. Bunu oturup konuşmamız gerekiyor. Adaletli maç yönetilmesi gerekiyor. Geçen sene de aynı şeyleri konuştuk. Burada verilmeyen penaltı. Verilmeyen kırmızı kart. Bu sene aynı şekilde devam ediyor. O yüzden Türk futbolunu bir yerlere getirmek istiyorsak doğru işler yapmamız lazım. Adaletli olmayan yerde hiç bir şey işlemez" ifadelerini kullandı.