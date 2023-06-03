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Erol Bulut, Cardiff City'i çalıştıracak

Erol Bulut, Cardiff City'i çalıştıracak

Spor Haberleri

İngiltere Championship ekibi Cardiff City, takımın başına Teknik Direktör Erol Bulut'un getirildiğini duyurdu.

İngiltere Championship ekibi Cardiff City, takımın başına Teknik Direktör Erol Bulut'un getirildiğini duyurdu.

Teknik Direktör Erol Bulut'un yeni adresi İngiltere oldu. Championship ekiplerinden Cardiff City, Erol Bulut'u takımın başına getirdiğini açıkladı. Kulübün internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 48 yaşındaki çalıştırıcıyla sözleşme imzaladıkları duyuruldu.

Erol Bulut antrenörlük kariyerinde Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Fenerbahçe ve son olarak Gaziantep FK'yı çalıştırmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Cardiff City Erol Bulut England Spor Haberler

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