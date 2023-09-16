Ermaş Şirketler Grubu Muğlaspor'un Pano Sponsoru Oldu

Ermaş Şirketler Grubu, Muğlaspor ile pano sponsorluk anlaşması imzaladı. Şirket, spora ve sporculara olan desteğini sürdürmeye devam ediyor.

Ülke ekonomisine katkılarının yanı sıra spora ve sporculara desteğini de sürdüren Ermaş Şirketler Grubu, bu kez Muğla spor'un pano sponsoru oldu.

Bölgesel Amatör Lig 9.Bölge 3.Grup'ta mücadele eden Muğla spor ile, Ermaş Şirketler Grubu arasında pano sponsorluk anlaşması imzaladı. Ermaş Ula fabrikasında gerçekleştirilen imza törenine Ermaş Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan'ın yanı sıra Muğla spor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, Muğla spor Basın Sözcüsü Barış Yayman, Muğla spor Mali Komite Üyesi Cahit Alkan ve Muğla spor Kulüp Müdürü Adem Korkmaz katıldı.

Spora desteğimiz sürecek

Ermaş Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan gerçekleştirilen sponsorluk anlaşması hakkında, "Ermaş Şirketler Grubu olarak eğitimden spora, sağlıktan sanata kadar birçok farklı alanda verdiğimiz desteklerle ülkemizin yanında olmaya devam ediyoruz. Ligin zorlu mücadelesinde tüm imkanlarımızla Muğla spor'un ve tüm sporcularımızın yanındayız. Daha önce göğüs sponsoru ve isim sponsoru olduğumuz kentimizin büyük kulübü Muğla spor'a pano sponsoru olduk. Atılan bu imzayla birliğimizi, beraberliğimizi güçlendirdik. Sizleri çok daha büyük başarılarla görmek bizleri çok gururlandıracaktır" dedi.

"Gelecek nesillere örnek olmayı ve ışık tutmayı hedefliyoruz"

Çevreye duyarlı üretimi, ülke ekonomisine katkı sağlama inancı ve gençlere sağladığı imkanlarla çok daha büyük başarılara imza atacaklarını belirten Ermaş Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan, "Hedeflediğimiz noktalara ve daha güzel yarınlara nitelikli insan kaynağı ile ilerlenebileceğinin bilincindeyiz. Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz gençleri desteklemeyi, spor alanında son dönemde aldığımız başarılara yenilerini eklemek için spora verdiğimiz desteği artırmayı düşünüyoruz. Çıktığımız bu yolda çaba gösteren gençlerimize, gelecek nesillere örnek olmayı ve ışık tutmayı hedefliyoruz" dedi. - MUĞLA