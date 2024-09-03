Erman Toroğlu'ndan Galatasaray yönetimine olay sözler: Cumhurbaşkanı'na gidiyorsunuz, ağlıyorsunuz

Eski hakem ve ünlü yorumcu Erman Toroğlu, Galatasaray'ın tüm dünyada ses getiren yeni transferi Victor Osimhen hakkında olay olacak açıklamalarda bulundu.

"SONRA CUMHURBAŞKANI'NA AĞLIYORSUNUZ"

Sarı-kırmızılı yönetimin transferde harcadığı paralar nedeniyle adeta yerden yere vururken, sert eleştirilerde de bulunan Toroğlu, "Şampiyonlar Ligi'nde oynamıyorsun, ee ne yapacaksın? Bu paraları nereden buluyorsunuz ya, sonra neden ağlıyorsunuz? Sonra Cumhurbaşkanı'na gidiyorsunuz, Maliye Bakanı'na gidiyorsunuz ağlıyorsunuz bize yardım edin diye. Bu paraları nasıl veriyorsunuz. 10 milyon Euro'lar, 15 milyon Euro'lar nasıl veriyorsunuz? Sonra yok bilet yolsuzluğu falan. Bu nasıl iş, bu nasıl bir başıbozukluk. Yani bu adamı kimse almıyor, bütün Avrupa geri zekalı biz alıyoruz. Kendimizi niye avutuyoruz, Batshuayi'yi aldın, bir de Icardi var. Bunu niye alıyorsun? Kimi aldatıyorsunuz..." dedi.