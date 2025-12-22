Erman Toroğlu canlı yayında ateş püskürdü: At Torreira'yı, ikinci sarı karttan at

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ederek ilk yarıyı lider tamamlamayı garantiledi. Karşılaşmanın ardından konuşan Erman Toroğlu, Lucas Torreira'nın pozisyonları üzerinden hakem kararlarına sert tepki gösterdi.

HAKEME SERT ELEŞTİRİ

Galatasaray'ın Yunus Akgün, Gabriel Sara ve Mauro Icardi'nin golleriyle kazandığı maç sonrası değerlendirmelerde bulunan Erman Toroğlu, hakemin Torreira'yı ikinci sarı karttan oyundan atması gerektiğini savundu. Toroğlu, "Sen neden bir hakem olarak kendini ezdin? İkinci sarı karttan Torreira'yı at. Acıma. Bu hakemleri kullanıp peçete gibi atarlar" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA'DA ATILIYORLAR"

Torreira'nın oyunda kalmasının alışkanlık haline geldiğini dile getiren Toroğlu, "Burada alışan oyuncular Avrupa'da yapıyorlar, Avrupa'da atılıyorlar. Sonra Avrupa'daki hakemlere kızıyorlar. Sen burada gerekeni yap. At Torreira'yı, at abi, ikinci sarı karttan at" sözleriyle tepkisini sürdürdü.

ŞAMPİYONLUK İMASI

Ekol TV'ye konuşan Erman Toroğlu, Samsunspor maçındaki penaltı kararına da değinerek, "Yarın Galatasaray 2 puanla şampiyon olursa sebebi Samsun maçı. 90+3'te penaltı… Lige tesir ediyorlar" dedi.

ICARDI VE HAGI KIYASLAMASI

Programda Mauro Icardi'nin performansı da gündeme geldi. Toroğlu, Gheorghe Hagi ile kıyaslama yaparak, "Hagi hem oynuyor hem oynatıyordu. Çok üst düzey bir oyuncuydu. İcardi aklını başka şeylere vermese çok daha farklı olurmuş. Yine de Hagi'yi yakalamak önemli" ifadelerini kullandı. İcardi'nin en iyi dönemlerinde Osimhen'den daha iyi olduğunu da sözlerine ekledi.