Norveçli futbolcu Erling Haaland, milli formayla attığı 27 golle Norveç Milli Takımı tarihinde en golcü 2. futbolcu oldu. Haaland, maç başına 1 gol ortalamasıyla dikkat çekiyor.

Erling Haaland Norveç Milli Takımı'nın en golcü 2. futbolcusu oldu

Norveçli yıldız Erling Haaland milli formayla 27. golünü atarak, 26 golü bulunan Einar Gundersen'i geçip Norveç Milli Takımı tarihinde en golcü 2. futbolcu oldu.

Manchester City'nin yıldız futbolcusu Erling Haaland, milli takım formasıyla çıktığı 27 maçta 27 gole imza atarak, maç başına 1 gol ortalaması yakaladı. Bu alanda 26 golü bulunan eski milli futbolcu Einar Gundersen'i geçerek Norveç tarihinde en golcü 2. futbolcu oldu. Listenin zirvesinde ise attığı 33 golle Jörgen Juva bulunuyor. - İSTANBUL