Erling Haaland, Norveç'i 28 yıllık Dünya Kupası hasretinden kurtardı

Dünya futbolunun son yıllardaki en güçlü gol silahlarından biri olan Erling Haaland, ülkesinin kaderini değiştirmeyi başardı. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde sahne alan 24 yaşındaki yıldız, 8 maçta attığı 16 golle adeta tek başına Norveç'i sırtladı.

28 YILLIK HASRET SONA ERDİ

Haaland'ın muhteşem performansı, Norveç'e tarihi bir bileti getirdi. Kuzey ülkesi, 1998 Fransa Dünya Kupası'ndan bu yana ilk kez dev turnuvada yer alacak. Sonuçla birlikte Norveç, 28 yıllık özleme son vermiş oldu.

DÜNYA FUTBOLUNDA BÜYÜK SES GETİRDİ

Attığı gollerle rekorlara koşan Haaland, elemelerin en çok konuşulan oyuncusu olurken, Norveç'in turnuva favorileri arasında yer alma ihtimalini de güçlendirdi. Yıldız golcünün performansı uluslararası arenada büyük yankı buldu ve "Bu adamı kim durduracak?" sorusunu gündemin merkezine taşıdı.