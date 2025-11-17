Haberler

Erling Haaland, Norveç'i 28 yıllık Dünya Kupası hasretinden kurtardı

Erling Haaland, Norveç'i 28 yıllık Dünya Kupası hasretinden kurtardı
Dünya futbolunun son yıllardaki en güçlü gol silahlarından biri olan Erling Haaland, Dünya Kupası Elemeleri'nde gösterdiği olağanüstü performansla Norveç'i 1998'den bu yana ilk kez Dünya Kupası'na taşıdı. 24 yaşındaki yıldız, 8 maçta 16 gol atarak ülkesini sırtladı ve 28 yıllık özlemi sona erdirdi.

28 YILLIK HASRET SONA ERDİ

Haaland'ın muhteşem performansı, Norveç'e tarihi bir bileti getirdi. Kuzey ülkesi, 1998 Fransa Dünya Kupası'ndan bu yana ilk kez dev turnuvada yer alacak. Sonuçla birlikte Norveç, 28 yıllık özleme son vermiş oldu.

DÜNYA FUTBOLUNDA BÜYÜK SES GETİRDİ

Attığı gollerle rekorlara koşan Haaland, elemelerin en çok konuşulan oyuncusu olurken, Norveç'in turnuva favorileri arasında yer alma ihtimalini de güçlendirdi. Yıldız golcünün performansı uluslararası arenada büyük yankı buldu ve "Bu adamı kim durduracak?" sorusunu gündemin merkezine taşıdı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
