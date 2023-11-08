Erkilet Mehmet Karabacak Stadı'nda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanlarından övgü dolu çalışmalar

Erkilet Mehmet Karabacak Stadı'nda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanları, stat çevresini çitle kapatarak, yolları ve ısınma alanlarını düzenleyerek, ağaç dikerek yeşillendirme çalışmaları yapmış ve soyunma odaları ile tribünlerin temizliğine özen göstermiştir. Bu çalışmalarıyla takdir toplayan ekip, Erkilet Stadı'nı her geçen gün daha da güzelleştirmektedir.

Erkilet Mehmet Karabacak Stadı'nda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanları adeta arı gibi çalışarak stat çevresini tanınmayacak hale getirdiler. Stadın etrafını çitle kapatan, yolların ve ısınma alanlarının ıslahını gerçekleştiren ve stat çevresine ağaç dikerek yeşillendiren ekip, soyunma odaları ve tribünlerin temizliği konusundaki titizliğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Erkilet Mehmet Karabacak Stadı sorumlusu Mustafa Gülcek, çalışanlar Sabri Gülcan, Ali Elbaşı, Ahmet Yıldız ve Sait Doğan Yaptıkları çalışmalar ile Erkilet Mehmet Karabacak Stadı'na gelen takımların ve spor camiasının da takdirini kazanıyorlar. Erkilet Stadı çalışanlarının özverisiyle her geçen gün daha da güzelleşiyor. - KAYSERİ