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Erken elveda! Pjanic sosyal medyadan Beşiktaş'a veda etti

Haberler.com - Tolga Sezer - Spor
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Beşiktaş'ın bu sezon Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı, sezon boyunca istenileni veremeyen, formsuz bir görüntü sergileyen yıldız futbolcusu Pjanic, Beşiktaş'a sosyal medya hesabından veda etti.

Sezon başı Barcelona'dan kiralanan Miralem Pjanic, performans olarak siyah-beyazlı ekipte bu sezon beklentilerin uzağında kaldı. Sosyal medyadan ayrılık mesajı paylaşan yıldız oyuncu, böylece Beşiktaş'a veda etmiş oldu.

BU SEZON FAYDA SAĞLAYAMADI

Bu sezon siyah-beyazlılarda oynadığı 26 karşılaşmada fileleri havalandıramayan Pjanic, sadece 4 asistlik katkı verebildi. 7 sarı kart ve 1 kırmızı kart gören yıldız oyuncunun performansının düşüklüğü ve takımına fayda sağlayamaması çok tepki çekmişti.

BEŞİKTAŞ'A VEDA ETTİ

Sosyal medya hesabından Beşiktaş'a veda eden yıldız oyuncu, Süper Kupa ile fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı. "Beşiktaş... Veda vakti geldi, hatta çok çabuk geldi. Sizlerden ayrılacağım için çok üzgünüm. Burada harika insanlar,harika bir kulüp tanıdım. Ama özellikle tanıdığım en harika taraftarı gördüm ve atmosferi yaşadım. Stadımızda oynamak büyük bir onur oldu. Bu sezon için sizlere çok teşekkür ediyorum Zor bir sezon oldu, daha fazla kupa kazanmak isterdim. Hepimiz için çok zor bir sezondu ne yazık ki. Ama en azından kulübümüze bir Süper Kupa kazandırabildik Ben Beşiktaş'ın her zaman taraftarı olarak kalacağım. Ben, oğlum ve bütün ailem... İnanıyorum ki gelecekte yollarımız tekrar kesişecek. Sonsuza kadar kalbimin en derin yerinde olacaksınız. Hepinizi çok seviyorum. Her zaman Kara Kartal..."

Erken elveda! Pjanic sosyal medyadan Beşiktaş'a veda etti

Erken elveda! Pjanic sosyal medyadan Beşiktaş'a veda etti

Haberler.com / Tolga Sezer - Spor

Miralem Pjanic, Beşiktaş, Spor, Haberler

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