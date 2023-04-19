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Erkekler Kupa Voley'de 29. şampiyon Halkbank

Erkekler Kupa Voley'de 29. şampiyon Halkbank

Spor Haberleri

Bu sezon 29. kez düzenlenen AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de şampiyonluğa Halkbank ulaştı.

Bu sezon 29. kez düzenlenen AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de şampiyonluğa Halkbank ulaştı.

İlki 1988-1989 sezonunda düzenlenen eski adıyla Türkiye Erkekler Voleybol Türkiye Kupası, yeni adıyla Kupa Voley'de 2022-2023 sezonu final maçı Bursa'da Halkbank ile Fenerbahçe HDI Sigorta arasında yapıldı. Karşılaşmayı 3-0 kazanan Halkbank, 29. kez düzenlenen organizasyonda kupayı kaldıran takım oldu.

Başkent temsilcisi, AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu'nu şampiyon olarak tamamlayarak Türkiye'yi 2023-2024 sezonunda CEV Kupası'nda temsil etme hakkı kazandı.

Halkbank rekorunu geliştirdi

Erkekler Kupa Voley'i en fazla kazanan takım unvanını elinde bulunduran Halkbank, 8. kez mutlu sona ulaştı.

Organizasyonda 1991-1992, 1992-1993, 1995-1996, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 ve 2017-2018 sezonlarında 7 kez şampiyon olan Halkbank, 2022-2023 sezonunda da kupayı kaldırdı.

Kupa Voley'de 8. kez kupayı kaldıran başkent temsilcisini dörder kez ile Fenerbahçe ve Netaş takip etti. Kupada Eczacıbaşı ve Arkas Spor üçer, Arçelik ve SSK ikişer, Ziraat Bankası, Spor Toto ve Sönmez Flament de birer kez şampiyon oldu.

Geride kalan süreçte 2003-2007 arasında 4 sezon ve 2015-2016 sezonunda milli maçlar nedeniyle oluşan sıkışık fikstür nedeniyle düzenlenmedi. 2019-2020 sezonunda da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle organizasyon tamamlanamadı.

Şampiyonlar

AXA Sigorta Kupa Voley Şampiyonları

SezonŞampiyon
1988-1989Sönmez Flament
1989-1990Eczacıbaşı
1990-1991Eczacıbaşı
1991-1992Halkbank
1992-1993Halkbank
1993-1994Netaş
1994-1995Eczacıbaşı
1995-1996Halkbank
1996-1997Netaş
1997-1998Netaş
1998-1999Netaş
1999-2000Arçelik
2000-2001Arçelik
2001-2002SSK
2002-2003SSK
2003-2004Yapılmadı
2004-2005Yapılmadı
2005-2006Yapılmadı
2006-2007Yapılmadı
2007-2008Fenerbahçe
2008-2009Arkas Spor
2009-2010Ziraat Bankası
2010-2011Arkas Spor
2011-2012Fenerbahçe Grundig
2012-2013Halkbank
2013-2014Halkbank
2014-2015Halkbank
2015-2016Yapılmadı
2016-2017Fenerbahçe
2017-2018Halkbank
2018-2019Fenerbahçe
2019-2020Final oynatılmadı
2020-2021Spor Toto
2021-2022Arkas Spor
2022-2023Halkbank

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor

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