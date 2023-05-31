Erkekler Hentbol 2. Ligi'nde Mihalıççık Belediyespor şampiyon oldu

Erkekler Hentbol 2. Ligi'nde Eskişehir temsilcisi Mihalıççık Belediyespor şampiyonluğa uzandı. Dörtlü Final'de mücadele eden dört takım; Mihalıççık Belediyespor, Tokat Hentbol, Tekkeköy Belediyespor ve Aydın PTT, Erkekler 1. Ligi'ne katılma hakkı kazandı.

Erkekler Hentbol 2. Ligi'nde Eskişehir temsilcisi Mihalıççık Belediyespor şampiyonluğa uzandı.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara THF Spor Kompleksi'ndeki final mücadelesinde Mihalıççık Belediyespor ile Tokat Hentbol karşılaştı.

Rakibini 35-31 yenen Mihalıççık Belediyespor, sezon zirvede tamamladı.

Dörtlü Final'de mücadele eden dört takım; Mihalıççık Belediyespor, Tokat Hentbol, Tekkeköy Belediyespor ve Aydın PTT, Erkekler 1. Ligi'ne katılma hakkı kazandı.

Final maçı sonrası düzenlenen törenle takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.