Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Yarı Final maçları yarın Sivas'ta başlayacak - Haberler

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Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Yarı Final maçları yarın Sivas'ta başlayacak

AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Yarı Final maçları yarın Sivas'ta başlayacak

2021-2022 Sezonu Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Yarı Final maçları yarın Sivas'ta oynanacak.

SİVAS (AA) - 2021-2022 Sezonu Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Yarı Final maçları yarın Sivas'ta oynanacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre takımlar, Taha Akgül Spor Salonu'nda karşılaşacak.

Maç programı şu şekilde:

Yarın:

15.00 Ziraat Bankkart-Arkas Spor

17.30 Galatasaray HDI Sigorta-Spor Toto

AA / Muhammed Boztepe - Spor

voleybol, Sigorta, Türkiye, Sivas, Spor, Haberler

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