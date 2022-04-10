Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Yarı Final maçları yarın Sivas'ta başlayacak
AA - Muhammed Boztepe - Spor
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2021-2022 Sezonu Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Yarı Final maçları yarın Sivas'ta oynanacak.
SİVAS (AA) - 2021-2022 Sezonu Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Yarı Final maçları yarın Sivas'ta oynanacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre takımlar, Taha Akgül Spor Salonu'nda karşılaşacak.
Maç programı şu şekilde:
Yarın:
15.00 Ziraat Bankkart-Arkas Spor
17.30 Galatasaray HDI Sigorta-Spor Toto
AA / Muhammed Boztepe - Spor