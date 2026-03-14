Yusuf Özdemir ve Batuhan Kuru, Beach Pro Tour Haikou etabında yarı finalde
Erkek Plaj Voleybolu Milli Takımı'ndan Yusuf Özdemir-Batuhan Kuru ikilisi, Çin'de düzenlenen 2026 VW Beach Pro Tour Haikou etabında yarı finale yükseldi. Çeyrek finalde Polonya'yı 2-1 mağlup eden ikili, yarı finalde Almanya'nın Held-Kubo takımıyla karşılaşacak.
Milli sporcular, bugün oynanan çeyrek final karşılaşmasında Polonya'dan Beta - Besarap ikilisini 2-1 mağlup ederek adını son 4 takım arasına yazdırdı. Mücadelede milliler rakibini 21-19, 16-21 ve 15-9'luk setlerle geçmeyi başardı.
Yusuf Özdemir - Batuhan Kuru ikilisi, turnuvanın yarı finalinde Almanya'dan Held - Kubo takımıyla karşı karşıya gelecek. Karşılaşma yarın TSİ 00.30'da oynanacak. - İSTANBUL