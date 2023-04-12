Erkek Boks Milli Takımı'nın üçüncü etap kampı Kastamonu'da başladı

Erkek Boks Milli Takımı, 30 Nisan-14 Mayıs'ta Özbekistan'da yapılacak Dünya Boks Şampiyonası için Kastamonu'da üçüncü etap kamp çalışmalarına başladı.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi'ndeki kampa 20 sporcu katılıyor.

Milli takım antrenörlerinden Levent Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampın verimli geçtiğini söyledi.

Dünya Şampiyonası'nın haziran ayında yapılacak olan Avrupa Oyunları öncesi önemli ve büyük bir müsabaka olduğunu ifade eden Yaman, "Dünya Şampiyonası'nda 12 sıklette ülkemizi temsil edeceğiz. Sporcularımızın performansı iyi durumda. Çalışmalarımızla en üst seviyeye ulaşmak için mücadelemizi sürdürüyoruz. İyi bir sonuç alıp ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyoruz." dedi.

Yaman, kampın 25 Nisan'da sona ereceğini kaydetti.

Milli takım, ilk etap kampını ocak ayında, ikinci etap kampını ise mart ayında Kastamonu'da gerçekleştirmişti.