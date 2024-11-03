Üye Girişi
Haberler

Erkan Yalçın, Yüzme Federasyonu Başkanlığı'na Tekrar Seçildi

Erkan Yalçın, Yüzme Federasyonu Başkanlığı'na Tekrar Seçildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Yüzme Federasyonu 6'ıncı Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda mevcut başkan Erkan Yalçın, 205 delegenin oyunu alarak 4 yıllığına yeniden başkan seçildi.

TÜRKİYE Yüzme Federasyonu 6'ıncı Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda, mevcut başkan Erkan Yalçın başkanlık seçime tek aday olarak girdi.

Denetim kurulu raporlarının ibra edildiği Türkiye Yüzme Federasyonu 6'ıncı Olağan ve Mali Genel Kurulu'na, 300 delegeden 208'i katıldı.

3 oyun geçersiz sayıldığı Türkiye Yüzme Federasyonu seçiminde Yalçın, 205 delegenin oyunu alarak tekrar 4 yıllığına başkan seçildi.

Yüzme Federasyonunda yeniden 4 yıllığına başkan seçilen Erkan Yalçın'ın yönetiminde;

Süleyman Şahin, Fatih Sezer, Zeynep Demir, İrfan Özdemir, Hakan Yıldız, Güven Duvan, Umut Gözen, Ufuk Çıplak, Semih Karagöz ve Yüksel Seçkin Saruhan yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye için asgari ücret zam oranı beklentisini açıkladı

Asgari ücret zam oranı ne olacak? Ünlü şirket tahminini açıkladı

 Kartal, Ataşehir, Maltepe ve Kadıköy belediyelerinde süresiz iş bırakma kararı

İstanbul'un 4 ilçesinde belediye işçileri süresiz iş bırakıyor

 Trabzonspor derbisine saatler kala Acun Ilıcalı'dan ortalığı karıştıracak hakem yorumu

Acun'dan derbiye saatler kala tansiyonu yükseltecek yorum
Sivas'ta mezarlık yakınında parçalanmış bebek cesedi bulundu

Arazide parçalanmış bebek cesedi bulundu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursaspor Kuşadasıspor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Bursaspor Kuşadasıspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bursaspor maçı kaç kaç? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 3 Kasım Roblox ile ilgili son gelişmeler... Trabzonspor Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Trabzonspor- Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? FARENSE- BENFICA MAÇI CANLI İZLE | TABİİ ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Farense- Benfica maçı şifresiz, HD izleme linki! Beşiktaş- Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş- Kasımpaşa maç özeti! Beşiktaş'ın puanı kaç, ligde kaçıncı sırada? Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? 3 Kasım Discord erişim engeli kalkacak mı? Immobile sakatlandı mı? Immobile neden oyundan çıktı? Ketenpere filmi ne zaman çekildi? Ketenpere oyuncuları kim, konusu nedir? SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgula! AÖF SINAV TARİHLERİ: AÖF sınavları ne zaman başlıyor? AÖF sınav takvimi! Beşiktaş- Kasımpaşa maçının 11'leri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.