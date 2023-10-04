Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Galatasaray'a karşı aldıkları mağlubiyeti değerlendirdi. Hollandalı teknik adam, mağlubiyeti takımın zihinsel hatalarına bağlayarak, "Hepimiz bu işin içindeyiz ve birlikte daha fazlasını yapmalıyız" dedi.

Belki de son şansını yitiren Erik ten Hag, G.Saray mağlubiyetini tek bir nedene bağladı

Haftalardır eleştirilerin odağında olan Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Galatasaray'a 3-2 mağlup oldukları mücadeleyi değerlendirdi.

"CEZALANDIRILDIK"

Kötü gidişatlarına değinen deneyimli çalıştırıcı, "Zihinsel olarak bu seviyede bu hataları yapmamalısınız. Böyle cezalandırılırsınız. Hepimiz bu işin içindeyiz ve birlikte daha fazlasını yapmalıyız" dedi.

"ATTIĞI GOLLER İÇİN MUTLU OLABİLİR"

Maçta 2 gol atan Rasmus Hojlund için de konuşan Hollandalı teknik adam, "Rasmus'un iki harika golü için memnunuz ama maçı kazanamadık. Attığı goller yüzünden mutlu olabilir" ifadelerini kullandı.