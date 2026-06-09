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Ergin Ataman, Türkiye'ye hakaret eden Olympiakos taraftarına hadlerini bildirdi

Ergin Ataman, Türkiye'ye hakaret eden Olympiakos taraftarına hadlerini bildirdi
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Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Yunanistan Basketbol Ligi final serisinin üçüncü maçında Olympiakos taraftarlarının yaptığı tezahüratlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Ataman, "Olympiakos taraftarları, dün maç boyunca bir kez daha ülkem Türkiye'ye yönelik hakaret içeren sloganlar attınız. Türk olmaktan gurur duyduğumu bilmenizi istiyorum" dedi.

  • Ergin Ataman, Olympiakos taraftarının Türkiye'ye yönelik hakaret içeren sloganlarına Instagram'dan tepki gösterdi.
  • Ataman, Türk olmaktan gurur duyduğunu ve Yunanistan ile Yunan halkına saygı duyduğunu belirtti.
  • Olympiakos'un final serisi üçüncü maçında sahaya tek bir Yunan milli takım oyuncusu süremediğini, Panathinaikos'un ise dört Yunan milli oyuncuyla mücadele ettiğini vurguladı.

Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman, Yunanistan Basketbol Ligi final serisi üçüncü maçında Türkiye'ye yönelik hakaret içeren sloganlar atan Olympiakos taraftarına tepki gösterdi.

''TÜRK OLMAKTAN GURUR DUYDUĞUMU BİLİN!''

Ataman, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Olympiakos taraftarları, dün maç boyunca bir kez daha ülkem Türkiye'ye yönelik hakaret içeren sloganlar attınız. Türk olmaktan gurur duyduğumu bilmenizi istiyorum. Ayrıca Yunanistan'a ve Yunan halkına büyük bir sevgi ve saygı duyduğumu, onları kardeşlerim olarak gördüğümü bilmenizi istiyorum." ifadelerini kullandı.

''SİZE BİR GERÇEĞİ HATIRLATMAK İSTİYORUM''

Olympiakos kadrosundaki oyuncu tercihlerini eleştiren Ergin Ataman, "Elbette maçlara bayraklarla gelme hakkınız var ve buna saygı duyuyorum ama size bir gerçeği hatırlatmak istiyorum. Yunanistan Ligi finalleri üçüncü maçında dün takımınız tek bir gerçek Yunanistan Milli Takımı oyuncusunu sahaya süremedi. Takımımın her koşulda gösterdiği mücadeleden gurur duyuyorum ve dün sahada takımımızı temsil eden dört Yunan Milli Takımı oyuncusunun Yunan basketboluna yaptığı katkıyı bir kez daha vurgulamak istiyorum." şeklinde görüş belirtti.

''ZAFERİ KUTLAYAN BİZ OLACAĞIZ''

Panathinaikos taraftarlarına da seslenen tecrübeli başantrenör, "Tutkulu Panathinaikos taraftarları, basketbolun kendisini gölgede bırakan tüm gelişmelere rağmen pes etmeyeceğiz. Şampiyonluğu son topa ve son saniyeye kadar kovalayacağız ve her şey bittiğinde sahada zaferi kutlayan biz olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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