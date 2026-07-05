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Ergin Ataman, A Milli Erkek Basketbol Takımı ile 'dalya' diyecek

Ergin Ataman, A Milli Erkek Basketbol Takımı ile 'dalya' diyecek
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FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde yarın İsviçre ile oynanacak maçla Başantrenör Ergin Ataman, A Milli Erkek Basketbol Takımı'ndaki 100. karşılaşmasına çıkacak. Ataman, 99 maçta 55 galibiyet alırken, bu unvana ulaşan 5. başantrenör olacak.

Başantrenör Ergin Ataman, İsviçre maçıyla A Milli Erkek Basketbol Takımı'ndaki 100. karşılaşmasına çıkacak.

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu 6. ve son maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, yarın saat 19.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda İsviçre ile oynayacak. Bu müsabakayla Başantrenör Ergin Ataman, milli takım kariyerinde önemli bir anı yaşayacak. Ataman, İsviçre mücadelesiyle ay-yıldızlıların başında 100. maçına çıkacak.

A Milli Takım'daki ikinci dönemini geçiren deneyimli çalıştırıcı, bugüne kadar oynadığı 99 müsabakada 55 galibiyet elde ederken, 44 kez de mağlup oldu.

Ergin Ataman yönetimindeki milliler, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Milli takımda 100 maça çıkan 5. başantrenör olacak

A Milli Basketbol Takımı tarihinde başantrenör olarak en çok Bogdan Tanjevic görev aldı. Tanjevic 173 karşılaşmada takımın başında olurken, Mehmet Baturalp 146, Aydın Siyavuş 130 ve Samim Göreç de 107 kez millilerle mücadele etti. Ergin Ataman böylece milli takımı 100 maç çalıştıran 5. başantrenör olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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