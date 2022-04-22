Ergin Ataman: İki maçı yüksek bir motivasyonla oynayıp Final Four'a adımımızı atmalıyız

"Son dakikalarda hücum tercihlerinde hata yapmasak, 2-0'ı yakalayabilirdik"

" Sinan Erdem'de Milano'daki atmosferin daha fazlasını göstermeliyiz"

Ata SELÇUK / İSTANBUL, - Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Olimpia Milano ile karşılaşacakları iki karşılaşmada da yüksek bir motivasyonla oynayarak Final Four'a adımlarını atmaları gerektiğini söyledi ve taraftara Sinan Erdem Spor Salonu'nda güçlü bir atmosfer yaratma çağrısında bulundu.

Olimpia Milano'nun başantrenörü Ettore Messina'nın bir basketbol dehası olduğunu hatırlatan Ataman, "Milano'da bazı eksikler olsa da onun koçluğunda asla pes etmeyeceklerdir. Milano karşısında bizi çok zorlu maçlar bekliyor. En kararlı şekilde, yüksek bir motivasyonla salı ve perşembe günlerinde oynayacağımız final ayarındaki iki maçı kazanıp, Final Four'a adımımızı atmalıyız" diyerek sözlerini noktaladı.