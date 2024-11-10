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Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı

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Panathinaikos ve Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nın Başantrenörü Ergin Ataman, Yunan ekibinin Peristeri maçı sonrası öksürük şikayeti nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Yunanistan takımı Panathinaikos, baş antrenörü Ergin Ataman'ın rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

BASIN TOPLANTISINA ÇIKMADI, HASTANEYE GİTTİ

Açıklamaya göre Ataman'ın durumu endişe verici değil ve başarılı koçun kısa süre içinde görevine dönmesi bekleniyor. 104-68'lik galibiyetin ardından öksürük şikayeti olan Ergin Ataman, testler için hastaneye gönderildi. Sonuç olarak maçtan sonra ERT'ye konuşmadı. Tecrübeli antrenörün yardımcısı Christos Serelis'in Peristeri maçının ardından düzenlenen basın toplantısında Ataman'ın yerine geçtiğini belirtti.

Önümüzdeki hafta Salı günü Maccabi'yi ağırlayacak olan Panathinaikos, Cuma günü EuroLeague'de Virtus ile oynayacağı maç için Bologna'ya gidecek.

Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıJokerAllame:

üzünulecek bir karakter değilsin gergin ataman

Yorum Beğen9
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Haber YorumlarıAtes Görel:

haber değeri yok

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
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