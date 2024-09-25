Ergin Ataman, Fenerbahçe camiasından özür diledi

Efe ALDEMİR / İSTANBUL,

Panathinaikos Antrenörü Ergin Ataman, dün oynanan Galatasaray - Panathinaikos dostluk maçında maç sonrası yaptığı hareketten dolayı Fenerbahçe camiasından özür diledi.

Galatasaray - Panathinaikos dün saat 20.00'de karşı karşıya geldi. Dostluk maçında Panathinaikos Galatasaray'ı 85-56 mağlup etti. Maç bitimi Galatasaray taraftarları Ergin Ataman'ı tribünlere çağırdı, çağrıyı karşılıksız bırakmayan Ergin Ataman, Galatasaray taraftarına teşekkür ettikten sonra elleriyle 3-1 skoru işareti yapıp hafta sonu oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisine atıfta bulundu.

Görüntülerin ardından tepki alan Ergin Ataman sosyal medya hesabından açıklamada bulundu; "Dün akşam Galatasaray ile oynanan dostluk maçı sonrasında, taraftarın ilgisi karşısında öncelikle klasikleşen yumruk sevincimi sonrasında da planlanmamış bir şekilde, basına da yansıyan "3-1" hareketini yaptım. Bu hareketi yaparken herhangi bir camiayı hedef alma veya rencide etme amacım kesinlikle olmamıştır.

Ben her fırsatta Fenerbahçe camiasına duyduğum saygıyı dile getiren ama sahada onların en büyük rakiplerinden biri olduğumun altını çizen bir antrenörüm. Dünkü hareketimin Fenerbahçe camiasında yarattığı rahatsızlığın farkındayım. Hiç arzu etmediğim şekilde oluşan algı dolayısıyla da samimi üzüntümü belirtmek isterim.

Yaşanan olay dolayısıyla kırdığım tüm Fenerbahçe camiasından özür dilerim" ifadelerini kullandı.