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Ergin Ataman'dan Fenerbahçe hakkında çok konuşulacak sözler: Umurumda değil

Ergin Ataman'dan Fenerbahçe hakkında çok konuşulacak sözler: Umurumda değil
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A Milli Takım ve Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe'nin milli takıma oyuncu göndermeme kararına ilişkin sert açıklamalarda bulundu. "Fenerbahçe'nin kararı beni ilgilendirmiyor" diyen Ataman'ın o sözleri çok konuşuldu.

A Milli Takım ve Panathinaikos'un Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe'nin milli takıma oyuncu göndermeme kararına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"UMURUMDA DEĞİL"

Ataman, "İlgilenmiyorum, ben milli takım koçuyum. Benim patronlarım Türkiye Basketbol Federasyonu ve Türk Devleti'dir. Ben işimi yapmaya devam ediyorum ve inanıyorum ki Türkiye'deki tüm oyuncular milli takım için oynamayı seviyor. Ayrıca milli takım için oynamak çok önemli. Diğer şeyler benim alanıma girmiyor. Ben orada olacağım ve umuyorum ki tüm oyuncular o maçlarda ve ardından Avrupa Şampiyonası'nda olacaklar" dedi.

NE OLMUŞTU?

Panathinaikos'un sezon öncesi Galatasaray ile oynadığı hazırlık maçında Galatasaray Futbol Takımı'nın Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maça gönderme yapan Ergin Ataman, maçın ardından parmaklarıyla 3-1 işareti yapmıştı. Bu gelişme üzerine Fenerbahçe Kulübü, Ergin Ataman görevde olduğu sürece A Milli Takım'a hiçbir oyuncusunu göndermeyeceğini duyurmuştu.

Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

hadi len Abdurrahman çelebi, havalanma çakılırsın:)) Milli takım baş antrenörü taraftar olmaz tuttuğu takımı belirtmez

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