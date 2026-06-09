Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'dan Olympiakos taraftarına tepki Açıklaması

Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman, Yunanistan Basketbol Ligi final serisi üçüncü maçında Türkiye'ye yönelik hakaret içeren sloganlar atan Olympiakos taraftarına tepki gösterdi.

Ataman, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Olympiakos taraftarları, dün maç boyunca bir kez daha ülkem Türkiye'ye yönelik hakaret içeren sloganlar attınız. Türk olmaktan gurur duyduğumu bilmenizi istiyorum. Ayrıca Yunanistan'a ve Yunan halkına büyük bir sevgi ve saygı duyduğumu, onları kardeşlerim olarak gördüğümü bilmenizi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Olympiakos kadrosundaki oyuncu tercihlerini eleştiren Ergin Ataman, "Elbette maçlara bayraklarla gelme hakkınız var ve buna saygı duyuyorum ama size bir gerçeği hatırlatmak istiyorum. Yunanistan Ligi finalleri üçüncü maçında dün takımınız tek bir gerçek Yunanistan Milli Takımı oyuncusunu sahaya süremedi. Takımımın her koşulda gösterdiği mücadeleden gurur duyuyorum ve dün sahada takımımızı temsil eden dört Yunan Milli Takımı oyuncusunun Yunan basketboluna yaptığı katkıyı bir kez daha vurgulamak istiyorum." şeklinde görüş belirtti.

Panathinaikos taraftarlarına da seslenen tecrübeli başantrenör, "Tutkulu Panathinaikos taraftarları, basketbolun kendisini gölgede bırakan tüm gelişmelere rağmen pes etmeyeceğiz. Şampiyonluğu son topa ve son saniyeye kadar kovalayacağız ve her şey bittiğinde sahada zaferi kutlayan biz olacağız." değerlendirmesinde bulundu.