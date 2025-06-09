Ergin Ataman'dan Olympiakos Taraftarına Sert Tepki

Ergin Ataman'dan Olympiakos Taraftarına Sert Tepki
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Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman, Play-off finali sonrası Olympiakos taraftarının Yunanistan bayrakları açmasına cevap vererek, takımlarında kaç Yunan oyuncu olduğunu sorguladı. Ataman, bu durumu 'kişisel' algıladığını vurguladı ve Panathinaikos taraftarının sportmenliğini övdü.

Yunanistan ekibi Panathiaikos AKTOR'un başantrenörü Ergin Ataman, 3-1 kaybettikleri play-off final serisi sonrası maç esnasında Olympiakos taraftarlarının açtığı Yunanistan bayraklarına ilişkin "Yunanistan'ı seviyorum. Bugün salonda çok fazla Yunan bayrağı gördüm. Olympiakos taraftarı salona Yunan bayraklarıyla gelmiş ama şunu merak ediyorum takımlarında kaç tane Yunan oyuncu oynuyor?" diye konuştu.

Yunanistan bayraklarının maçta "özellikle" açıldığını savunan Ataman, bu durumu "kişisel" algıladığını belirterek "Sadece bir Yunan oyuncuları var. Geri kalan hepsi sahte Yunan. Walkup, Dorsey, Vezenkov, Mitrou-Long... Bizim kadromuz ise Yunan oyuncularla dolu. Sloukas var, Mitoglou var, Papapetrou var, Kalaitzakis var, Samadurov var. Buna rağmen sırf ben Türküm diye salona Yunan bayraklarıyla geliyorlar!" değerlendirmesinde bulundu.

Sportmenlik dışı hareketi nedeniyle şikayet edilmesi sonucunda ceza alan Olimpiyakos'dan Evan Fournier hakkında da konuşan ve Panathiaikos taraftarıyla gurur duyduğunu vurgulayan Ataman, "Çünkü stadyuma girmediler ve basketbola saygıdan dolayı maçı durdurmadılar. Çünkü başka bir ülkede bu eylem gerçekleşmiş olsaydı, insanlar stadyuma girerdi." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor
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