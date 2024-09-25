Yine yaptı yapacağını! Ergin Ataman'dan Fenerbahçe'ye bomba derbi göndermesi
Galatasaray, hazırlık maçında Panathinaikos'u konuk etti. Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşma öncesi derbiye gönderme yaparak Galatasaray taraftarlarına "3-1'i" işaret etti.
Galatasaray, hazırlık maçında Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'u konuk etti. İki takım arasındaki karşılaşmaya, Ataman'ın yaptığı işaret damga vurdu.
FORMA HEDİYE EDİLDİ
Maç öncesinde Galatasaray Spor Kulübü Basketbol Şubesi Sorumlusu Can Natan, 17123 numaralı genel kurul üyesi olan Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'a, üye numarasının yer aldığı bir Galatasaray formasını hediye etti.
FENERBAHÇE'YE GÖNDERME YAPTI
Mücadeleye damga vuran an ise Ataman'ın, 85-56 Panathinaikos üstünlüğü ile sona eren maç sonrası tribünlere yaptığı işaret oldu. Ataman, Galatasaray taraftarına dönerek elleriyle 3-1'lik derbi skorunu hatırlatarak Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.