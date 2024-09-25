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Yine yaptı yapacağını! Ergin Ataman'dan Fenerbahçe'ye bomba derbi göndermesi

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Galatasaray, hazırlık maçında Panathinaikos'u konuk etti. Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşma öncesi derbiye gönderme yaparak Galatasaray taraftarlarına "3-1'i" işaret etti.

Galatasaray, hazırlık maçında Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'u konuk etti. İki takım arasındaki karşılaşmaya, Ataman'ın yaptığı işaret damga vurdu.

FORMA HEDİYE EDİLDİ

Maç öncesinde Galatasaray Spor Kulübü Basketbol Şubesi Sorumlusu Can Natan, 17123 numaralı genel kurul üyesi olan Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'a, üye numarasının yer aldığı bir Galatasaray formasını hediye etti.

FENERBAHÇE'YE GÖNDERME YAPTI

Mücadeleye damga vuran an ise Ataman'ın, 85-56 Panathinaikos üstünlüğü ile sona eren maç sonrası tribünlere yaptığı işaret oldu. Ataman, Galatasaray taraftarına dönerek elleriyle 3-1'lik derbi skorunu hatırlatarak Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

Yine yaptı yapacağını! Ergin Ataman'dan Fenerbahçe'ye bomba derbi göndermesi
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (14)

Okan:

çok zıplama işine bak sözde profesyonelsiniz

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Perwer:

Hangi takımı tuttuğu çok da ilgilendirmiyor. Adam ülkesini uluslararası alanda iyi temsil ediyor.

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Emre Gök:

Zoruna mı gitti gardaş zoruna

26
41
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Sinan Kaygisiz:

Ula bu FB taraftari sana ne yapsa az

29
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Şükrü Ünlü:

Anlaşılan o parmaklarını kullanmayı öğrenememiş müsait bir zamanında ona öğretirler

15
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Yunus Deliorman :

Ali Koç bizi çarçakala madara ettin yazıklar olsun

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balabey aziz:

Altı sıfırın acısıdır o harekat

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Selim AYDOĞAN:

Kim bu oe dı

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pusatalfa:

Adamsın be Ergin ATAMAN. Üçün biri diyorsun yani

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Babayaro:

Böyle hareketler yapabilirsin, sıkıntı yok. Ama ortada senlik hiç birşey yokken provoke ediyorsun, sonra Fener taraftarı sövünce ağlayıp mağduru oynuyorsun.

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