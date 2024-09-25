Yine yaptı yapacağını! Ergin Ataman'dan Fenerbahçe'ye bomba derbi göndermesi

Galatasaray, hazırlık maçında Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'u konuk etti. İki takım arasındaki karşılaşmaya, Ataman'ın yaptığı işaret damga vurdu.

FORMA HEDİYE EDİLDİ

Maç öncesinde Galatasaray Spor Kulübü Basketbol Şubesi Sorumlusu Can Natan, 17123 numaralı genel kurul üyesi olan Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'a, üye numarasının yer aldığı bir Galatasaray formasını hediye etti.

FENERBAHÇE'YE GÖNDERME YAPTI

Mücadeleye damga vuran an ise Ataman'ın, 85-56 Panathinaikos üstünlüğü ile sona eren maç sonrası tribünlere yaptığı işaret oldu. Ataman, Galatasaray taraftarına dönerek elleriyle 3-1'lik derbi skorunu hatırlatarak Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.