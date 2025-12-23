Ergin Ataman, ''10 bin eğitimsiz anneme küfür etti'' demişti! Fenerbahçe'ye ceza geldi

EuroLeague'in 16. haftasında Yunanistan ekibi Panathinaikos'u çalıştıran Ergin Ataman, Fenerbahçe ile karşılaşmış, deneyimli koç maç sonunda sarı-lacivertli taraftarların gerçekleştirdiği tezahürat ve protestolarına büyük tepki göstermişti.

''10 BİN EĞİTİMSİZ ANNEME KÜFÜR ETTİ''

Fenerbahçe taraftarını kınayan Ergin Ataman, maç sonunda çarpıcı sözler sarf ederek, ''Neden anlamıyorum ama 10 bin eğitimsiz Fenerbahçe taraftarı, 87 yaşındaki eğitimli anneme küfür etti. Sonrasında ise Allah bize yardımcı oldu. Oyuncularımız şutları atmaya başladı, defansta ise agresif oynadık. Allah bize yardım etti ve biz de gereken cevabı sahada verdik. Bu kadar. Gerçekten bu eğitimsiz insanların tezahüratları için çok üzgünüm.'' demişti.

FENERBAHÇE'YE PARA CEZASI

EuroLeague, 2025-26 normal sezonunun 16. haftasında oynanan karşılaşmalarda yaşanan olaylara ilişkin disiplin kararlarını açıkladı. Bu kapsamda Fenerbahçe Beko, Panathinaikos ile oynanan maçta tribünlerden yükselen küfürlü tezahüratlar ve saha kenarındaki protestolar nedeniyle 12 bin euro para cezasına çarptırıldı.