Ergin Ataman, ''10 bin eğitimsiz anneme küfür etti'' demişti! Fenerbahçe'ye ceza geldi
EuroLeague'de Fenerbahçe Beko'ya konuk olan Panathinaikos'ta başantrenör Ergin Ataman, maç sonunda açıklamalar yaparak tribünlerin küfürlü tezahürat ve protestolarına tepki göstermişti. EuroLeague, yaşanan bu olaylardan dolayı sarı-lacivertlilere 12 bin euro para cezası verdi.
- EuroLeague, Fenerbahçe Beko'yu Panathinaikos maçında tribünlerden yükselen küfürlü tezahüratlar ve saha kenarındaki protestolar nedeniyle 12 bin euro para cezasına çarptırdı.
- Ergin Ataman, 10 bin Fenerbahçe taraftarının 87 yaşındaki annesine küfür ettiğini söyledi.
EuroLeague'in 16. haftasında Yunanistan ekibi Panathinaikos'u çalıştıran Ergin Ataman, Fenerbahçe ile karşılaşmış, deneyimli koç maç sonunda sarı-lacivertli taraftarların gerçekleştirdiği tezahürat ve protestolarına büyük tepki göstermişti.
''10 BİN EĞİTİMSİZ ANNEME KÜFÜR ETTİ''
Fenerbahçe taraftarını kınayan Ergin Ataman, maç sonunda çarpıcı sözler sarf ederek, ''Neden anlamıyorum ama 10 bin eğitimsiz Fenerbahçe taraftarı, 87 yaşındaki eğitimli anneme küfür etti. Sonrasında ise Allah bize yardımcı oldu. Oyuncularımız şutları atmaya başladı, defansta ise agresif oynadık. Allah bize yardım etti ve biz de gereken cevabı sahada verdik. Bu kadar. Gerçekten bu eğitimsiz insanların tezahüratları için çok üzgünüm.'' demişti.
FENERBAHÇE'YE PARA CEZASI
EuroLeague, 2025-26 normal sezonunun 16. haftasında oynanan karşılaşmalarda yaşanan olaylara ilişkin disiplin kararlarını açıkladı. Bu kapsamda Fenerbahçe Beko, Panathinaikos ile oynanan maçta tribünlerden yükselen küfürlü tezahüratlar ve saha kenarındaki protestolar nedeniyle 12 bin euro para cezasına çarptırıldı.