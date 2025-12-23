Haberler

Ergin Ataman, ''10 bin eğitimsiz anneme küfür etti'' demişti! Fenerbahçe'ye ceza geldi

Ergin Ataman, ''10 bin eğitimsiz anneme küfür etti'' demişti! Fenerbahçe'ye ceza geldi Haber Videosunu İzle
Ergin Ataman, ''10 bin eğitimsiz anneme küfür etti'' demişti! Fenerbahçe'ye ceza geldi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

EuroLeague'de Fenerbahçe Beko'ya konuk olan Panathinaikos'ta başantrenör Ergin Ataman, maç sonunda açıklamalar yaparak tribünlerin küfürlü tezahürat ve protestolarına tepki göstermişti. EuroLeague, yaşanan bu olaylardan dolayı sarı-lacivertlilere 12 bin euro para cezası verdi.

  • EuroLeague, Fenerbahçe Beko'yu Panathinaikos maçında tribünlerden yükselen küfürlü tezahüratlar ve saha kenarındaki protestolar nedeniyle 12 bin euro para cezasına çarptırdı.
  • Ergin Ataman, 10 bin Fenerbahçe taraftarının 87 yaşındaki annesine küfür ettiğini söyledi.

EuroLeague'in 16. haftasında Yunanistan ekibi Panathinaikos'u çalıştıran Ergin Ataman, Fenerbahçe ile karşılaşmış, deneyimli koç maç sonunda sarı-lacivertli taraftarların gerçekleştirdiği tezahürat ve protestolarına büyük tepki göstermişti.

''10 BİN EĞİTİMSİZ ANNEME KÜFÜR ETTİ''

Fenerbahçe taraftarını kınayan Ergin Ataman, maç sonunda çarpıcı sözler sarf ederek, ''Neden anlamıyorum ama 10 bin eğitimsiz Fenerbahçe taraftarı, 87 yaşındaki eğitimli anneme küfür etti. Sonrasında ise Allah bize yardımcı oldu. Oyuncularımız şutları atmaya başladı, defansta ise agresif oynadık. Allah bize yardım etti ve biz de gereken cevabı sahada verdik. Bu kadar. Gerçekten bu eğitimsiz insanların tezahüratları için çok üzgünüm.'' demişti.

FENERBAHÇE'YE PARA CEZASI

EuroLeague, 2025-26 normal sezonunun 16. haftasında oynanan karşılaşmalarda yaşanan olaylara ilişkin disiplin kararlarını açıkladı. Bu kapsamda Fenerbahçe Beko, Panathinaikos ile oynanan maçta tribünlerden yükselen küfürlü tezahüratlar ve saha kenarındaki protestolar nedeniyle 12 bin euro para cezasına çarptırıldı.

Fatih Kocatürk
Haberler.com / Spor
Asgari ücret 28 bin 75 lira oldu

Yeni asgari ücret belli oldu
Yeni asgari ücrete TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan ilk tepki

Yeni asgari ücrete işçi kesiminden ilk tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trafikte yeni dönem! Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor

Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor
Fuhuştan tutuklanan fenomen Cihan Şensözlü'nün ifadesi ortaya çıktı

Fuhuştan tutuklanan "Cihanna"dan olay itiraf! İsim bile verdi
Eski eşini 55 kez bıçakla darbesiyle öldürdü, Savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi

Eski eşini 55 bıçak darbesiyle öldüren adamı savunması da kurtaramadı
Karadağ, Türkiye için iptal ettiği vizesiz seyahat hakkını yeniden başlattı

Türkiye'ye vize zorunluluğu getiren ülkeden geri adım
Trafikte yeni dönem! Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor

Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor
Rafinha, 32 yaşında futbolu bıraktı

32 yaşında kramponları astı
Maç sonunda gözyaşlarını tutamamıştı! Galatasaray'a dönmek istiyor

Maç sonunda gözyaşlarını tutamamıştı! Galatasaray'a dönmek istiyor