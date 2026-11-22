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Ergi Kırkın, 2 numaralı seribaşı olduğu Hua Hin Erkekler Tenis Turnuvası'nın finalinde 5 numaralı seribaşı İtalyan tenisçi Manuel Plunger'ı 2-0 yenerek şampiyon oldu.

Tayland'ın Hua Hin kentinde üst üste iki hafta düzenlenen, toplam 15 bin dolar ödüllü ITF turnuvasının tekler finalinde, dünya 570 numarası 27 yaşındaki Ergi ile klasmanın 704'üncü basamağındaki Plunger karşılaştı.

Milli tenisçi, sert korttaki turnuvanın finalini 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 kazanarak bu yıl 3'üncü, kariyerindeki 18'inci tekler şampiyonluğunu elde etti.

Kaynak: AA