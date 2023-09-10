Erenköy, İnönü Halı Saha Futbol Turnuvası'nın Şampiyonu Oldu

İnönü'de gerçekleştirilen 7. Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası'nın finalinde Yenice Mahalle'yi 4-2 skorla geçmeyi başaran Erenköy şampiyonluk elde etti.

İnönü Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen 7. Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası, şampiyonun belirlendiği final karşılaşması ve kapanış programı ile tamamlandı. 12 takım ve 120 sporcunun mücadele verdiği turnuvanın kapanış programına İnönü Kaymakamı Tolga Ustaoğlu, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, protokol üyeleri ve çok sayıda sporsever katıldı. Dostluk ve kardeşlik ortamında ilçedeki spor faaliyetlerine destek vermek amacıyla düzenlenen halı saha futbol turnuvasının final maçında Yenice Mahalle ve Erenköy karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen final maçında rakibini 4-2 skorla geçmeyi başaran Erenköy turnuvanın şampiyonu olmaya hak kazanırken, Erenköy takımından Hasan Özdemir gol kralı oldu. Başkan Kadir Bozkurt sporcuları, organizasyonda emeği geçen tüm ekibi ve turnuvaya renk katan vatandaşlar ile sporseverleri tebrik etti. - ESKİŞEHİR