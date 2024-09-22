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Eren Tozlu, Erzurumspor FK'da Rekora İmza Attı

Eren Tozlu, Erzurumspor FK'da Rekora İmza Attı
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Erzurumspor FK'nın başarılı oyuncusu Eren Tozlu, 96 maçta attığı 38 golle kulüp tarihinin en çok gol atan oyuncusu unvanını kazandı. Kulüp Başkanı Ahmet Dal, Eren Tozlu'ya bu başarısından dolayı plaket takdim etti.

Erzurumspor FK'nın başarılı oyuncusu Eren Tozlu, mavi-beyazlı takım formasıyla çıktığı 96 maçta 38 gol atarak bir rekora imza attı.

Erzurumspor Futbol Kulüp Başkanı Ahmet Dal, Erzurumspor Futbol Kulübünün tarihinde en çok gol atan oyuncu ünvanını kazanan Eren Tozlu'ya Esenler Erokspor maçı öncesi bir plaket vererek tebrik etti. Erzurumspor FK tarafından yapılan açıklamada, "Bu anlamlı rekoru kırarak bizleri fazlasıyla mutlu eden sevgili Eren Tozlu'yu bir kez daha tebrik ediyor, şanlı Erzurumspor formamız altında nice rekorlar diliyoruz. Futbolcumuz Eren Tozlu, Erzurumspor formamız altında 96 maçta 38 gol attı." denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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