Eren Şafak: "Önümüze bakmalıyız"

Tuzlaspor Teknik Direktörü Eren Şafak, Altay maçının ardından, "Bir an önce toparlanıp önümüze bakmalıyız" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Tuzlaspor, konuk olduğu Altay'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Tuzlaspor Teknik Direktörü Eren Şafak, "Maç çok dengeliydi. İlk yarıda pozisyonlarımız vardı. Onları gol yapsaydık daha farklı maç olabilirdi. Maalesef duran toptan yediğimiz golle mağlup olduk. Bu ligde çok fazla güç farkı olmayan takımlar bulunuyor. Bizim bir an önce toparlanıp diğer maçlara hazırlanmalıyız" diye konuştu. - İZMİR