Eren Karakaya Amerika'ya Transfer Oldu

Eren Karakaya Amerika'ya Transfer Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya doğumlu genç basketbolcu Eren Karakaya, Amerika'nın NCAA Ligi'nden San Jose State takımıyla sözleşme imzaladı. 2025-2026 sezonunda Spartans forması giyecek.

Kütahya doğumlu 2,08 metre boyundaki genç basketbolcu Eren Karakaya, Amerika Birleşik Devletleri'nde NCAA Ligi takımlarından San Jose State (SJSU) ile sözleşme imzaladı. Karakaya, 2025-2026 sezonunda Spartans forması giyecek.

Basketbola Beşiktaş Fibabanka alt yapısında başlayan Karakaya, özellikle U-19 takımındaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. 2022 yılında U16 Türkiye Şampiyonası'nda "En İyi 5'e seçilen genç oyuncu, 2024-2025 sezonunda Türk U-19 Ligi'nde bir sezonda en çok blok yapan isim olarak rekor kırdı. Ayrıca yedi kez çift haneli skor üreterek takımının U-19 Ligi şampiyonluğunda önemli rol oynadı.

San Jose State başantrenörü Tim Miles, Karakaya'nın transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Eren'in uluslararası deneyimi ve karakteri, Spartans'ın bu yılki kadrosuna gerçek bir katkı sağlayacak potansiyele sahip" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki vahşet sonrası herkes aynı soruyu soruyor

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki vahşet sonrası herkes aynı soruyu soruyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'den Yemen'e ağır darbe! Husilerin başbakanı ve çok sayıda bakan öldü

İsrail'den komşu ülkeye ağır darbe! Başbakan ve bakanlar öldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.