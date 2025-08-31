Eren Karakaya Amerika'ya Transfer Oldu

Kütahya doğumlu 2,08 metre boyundaki genç basketbolcu Eren Karakaya, Amerika Birleşik Devletleri'nde NCAA Ligi takımlarından San Jose State (SJSU) ile sözleşme imzaladı. Karakaya, 2025-2026 sezonunda Spartans forması giyecek.

Basketbola Beşiktaş Fibabanka alt yapısında başlayan Karakaya, özellikle U-19 takımındaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. 2022 yılında U16 Türkiye Şampiyonası'nda "En İyi 5'e seçilen genç oyuncu, 2024-2025 sezonunda Türk U-19 Ligi'nde bir sezonda en çok blok yapan isim olarak rekor kırdı. Ayrıca yedi kez çift haneli skor üreterek takımının U-19 Ligi şampiyonluğunda önemli rol oynadı.

San Jose State başantrenörü Tim Miles, Karakaya'nın transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Eren'in uluslararası deneyimi ve karakteri, Spartans'ın bu yılki kadrosuna gerçek bir katkı sağlayacak potansiyele sahip" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA