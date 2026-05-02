Eren Dinkçi'nin golü yetmedi, Heidenheim son saniyede yıkıldı

Bundesliga'nın 32. haftasında Eren Dinkçi'nin de gol attığı mücadelede Heidenheim, deplasmanda karşılaştığı Bayern Münih ile 3-3 berabere kaldı.

Almanya Bundesliga'nın 32. haftasında şampiyon Bayern Münih, ligde kalma mücadelesi veren Heidenheim'i ağırladı. Mücadeleyi uzun süre önde götüren Heidenheim, 90+10. dakikada yediği golle yıkıldı. Maçın son anlarında Alman futbolcu Diant Ramaj'ın kendi kalesine attığı golle Bayern Münih 3-3'ü yakaladı ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

Öte yandan Türk futbolcu Eren Dinkçi de bu müsabakada Bayern Münih ağlarını havalandırmayı başardı. 24 yaşındaki futbolcu, 31. dakikada takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti.

Ligin 18. ve son sırasında bulunan Heidenheim, aldığı beraberlikle puanını 23'e yükseltti. Ligde 17. sıradaki Wolfsburg'un 25, 16. basamaktaki St. Pauli'nin de 26 puanı var. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı