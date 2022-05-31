Erdoğan'ın Fenerbahçeli Arda'nın sakatlığını duyunca verdiği tepki yayına damga vurdu - Haberler

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Erdoğan'ın Fenerbahçeli Arda'nın sakatlığını duyunca verdiği tepki yayına damga vurdu

Haberler.com - Spor
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Erdoğan'ın Fenerbahçeli Arda'nın sakatlığını duyunca verdiği tepki yayına damga vurdu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü Etkinliği" kapsamında gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, davetliler arasında bulunan Fenerbahçeli futbolcu Arda Güler ile olan diyaloğu dikkat çekti. Erdoğan, Arda Güler'e "Milli Takım'a çağrıldın galiba?" diye sorduktan sonra genç yıldız, "Sakatlığım var Cumhurbaşkanım, kalçamda. En yakın zamanda iyileşeceğim." dedi. Bunun üzerine Erdoğan, "Eyvah!" diyerek genç futbolcuya sıhhat diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Dünya Tütünsüz Günü Gençlik Buluşması'nda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gençlerle buluştu. Erdoğan'ın davetliler arasında yer alan Fenerbahçeli Arda Güler ile diyaloğu dikkat çekti.

Erdoğan'ın Fenerbahçeli Arda'nın sakatlığını duyunca verdiği tepki yayına damga vurdu

"TEMENNİM TEKRAR SAHALARA DÖNMEN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arda Güler'e "Milli Takım'a çağrıldın galiba?" diye sorduktan sonra genç yıldız, "Sakatlığım var Cumhurbaşkanım, kalçamda. Tedavim devam ediyor, İnşallah en yakın zamanda iyileşeceğim." dedi. Bunun üzerine Erdoğan, "Eyvah!" diyerek "İnşallah en yakın zamanda temennim bu sakatlığı atlatıp tekrar sahalara dönmen." ifadelerini kullandı.

Haberler.com - Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fenerbahçe Arda Güler Spor Haberler

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