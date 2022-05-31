Erdoğan'ın Fenerbahçeli Arda'nın sakatlığını duyunca verdiği tepki yayına damga vurdu - Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Dünya Tütünsüz Günü Gençlik Buluşması'nda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gençlerle buluştu. Erdoğan'ın davetliler arasında yer alan Fenerbahçeli Arda Güler ile diyaloğu dikkat çekti.

"TEMENNİM TEKRAR SAHALARA DÖNMEN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arda Güler'e "Milli Takım'a çağrıldın galiba?" diye sorduktan sonra genç yıldız, "Sakatlığım var Cumhurbaşkanım, kalçamda. Tedavim devam ediyor, İnşallah en yakın zamanda iyileşeceğim." dedi. Bunun üzerine Erdoğan, "Eyvah!" diyerek "İnşallah en yakın zamanda temennim bu sakatlığı atlatıp tekrar sahalara dönmen." ifadelerini kullandı.

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