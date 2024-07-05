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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merih Demiral açıklaması: Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu?

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Kazakistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularına yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, UEFA'nın soruşturma başlattığı Merih Demiral konusunda da konuştu. Erdoğan, "Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu? Kimse kalkıp da Fransızların formasında horoz var, niye horozlanıyorsun diyor mu? Orada Merih heyecanını bu görüntüyle verdi. Bunun üzerine de malum Dışişleri Bakanlığımız bunların yetkililerini çağırdılar, gerekli adımlar da buna göre atılıyor" dedi.

Avusturya maçında kaydettiği golün ardından sevincini bozkurt işareti yaparak gösteren milli futbolcumuz Merih Demiral hakkında UEFA tarafından soruşturma başlatılmıştı. Katıldığı Astana zirvesinin ardından ülkeye dönüş yolunda gazetecilerin sorularına yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuya da ilk kez değindi.

"MERİH HEYECANINI BU GÖRÜNTÜYLE VERDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu? Kimse kalkıp da Fransızların formasında horoz var, niye horozlanıyorsun diyor mu? Orada Merih heyecanını bu görüntüyle verdi. Bunun üzerine de malum Dışişleri Bakanlığımız bunların yetkililerini çağırdılar, gerekli adımlar da buna göre atılıyor. İnşallah bütün mesele Cumartesi günü. Biz, sahadan galibiyetle ayrılarak bir üst tura çıkalım. Fevkalade bir durum olmazsa, maça gitme kararımızı verdik" dedi.

NE OLMUŞTU?

Milli futbolcumuz Merih Demiral, Avusturya maçında kaydettiği gollerin ardından sevincini bozkurt işareti yaparak göstermişti. Yaptığı harekete ilişkin maç sonu konuşan Demiral "Herhangi bir mesaj yok, sadece ne kadar gururlu ve mutlu olduğumu göstermek istedim" ifadelerini kullanmıştı.

Merih'in bu hareketi büyük ses getirirken Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, bu gol sevincini hedef alarak UEFA'dan yaptırım istemişti. UEFA ise milli futbolcumuz hakkında 'uygunsuz hareket' sebebiyle soruşturma başlatmıştı.

UEFA'dan yapılan açıklama şu şekildeydi, "2 Temmuz 2024 tarihinde Almanya'nın Leipzig kentinde oynanan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu Avusturya- Türkiye karşılaşmasıyla ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın iddia edilen uygunsuz davranışları nedeniyle UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca soruşturma açılmıştır . Konuyla ilgili olarak ilerleyen günlerde daha detaylı bilgi verilecektir."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Spor

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Yorumlar (13)

Ahmet Legolas:

Merih Demiral'i engellediniz. Peki Cumartesi günü stadyumda binlerce Türk'ü nasıl engelleyeceksiniz?

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5
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Kurt Savaş:

Reis takımı geri çek. Melih destek anca bu şekilde olur. Avrupa kendi aralarında takılsınlar

yanıt1
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Yasin ATEŞ:

Cumartesi günü tüm Türkiye Melih Demiral olacaktır.

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yanıtYanıtla
Baykan null:

Avrupa kendine gelince her şey serbest Türklere gelince yasak sözde medeniyetler bu ne biçim düşünce özgürlüğü ey Avrupa

41
3
yanıtYanıtla
Free Palestine:

Buradaki "faşizm işareti" yorumlarını da anlamak mümkün değil. Değil yahu... Kılıçdaroğlu yaparken ona faşist deniyor muydu?

37
7
yanıtYanıtla
Uğur Ayhan:

Cumartesi maçta herkes bozkurt işaretini nasıl engelliceksiz baklım

31
2
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Vedat Simsekli:

Bir merih engellersiniz bin merih oluruz

16
1
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Emre Selm:

Türkiye yi finallerde engellemenin farklı versiyonu ama Türkiye dahada güçlenecek

11
1
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Murat ÇAMUR:

ne alaka reis iyice bunamaya başladın hani emekli hakkı nerede sen ondan haber ver.

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Hasan Turk:

Tmm.seni dikkate alirlar

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0
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