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Erdoğan'dan adı Beşiktaş'la anılan Emirhan Topçu'nun annesine: Nereye gönderiyorsun oğlanı?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize ziyaretinde Beşiktaş'a transferi gündemde olan yıldız futbolcu Emirhan Topçu'nun annesiyle karşılaştı. Erdoğan'ın "Emirhan Topçu'yu şimdi nereye gönderiyorsun? Bir yere gidiyor diye duydum" sözlerine Çaykur Rizesporlu futbolcunun annesi "Ben bir yere göndermiyorum" yanıtını verdi.

Transfer döneminin hızlı kulüplerinden Beşiktaş, Gabriel Paulista, Rafa Silva, Ciro İmmobile ve Can Keleş'ten sonra Emirhan Topçu'yu renklerine katmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş, Çaykur Rizespor'un 23 yaşındaki stoperi için gün sayarken Rize'de ziyaretlerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan da yıldız futbolcunun annesiyle karşılaştı.

"BEN BİR YERE GÖNDERMİYORUM"

Emirhan Topçu'nun annesine transfer iddialarını soran Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sen, Emirhan Topçu'yu şimdi nereye gönderiyorsun? Bir yere gidiyor diye duydum. Söyle bakalım nereye?" dedi. Emirhan'ın annesi ise "Ben bir yere göndermiyorum" şeklinde karşılık verdi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Spor

Beşiktaş Rizespor Rize Spor Güncel Haberler

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