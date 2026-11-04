Erdenay, Sağlık Bakanı Memişoğlu ile basketbol ve iş birliği olanaklarını görüştü

Erdenay, Sağlık Bakanı Memişoğlu ile basketbol ve iş birliği olanaklarını görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanvekili Harun Erdenay, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu makamında ziyaret etti. Erdenay, görüşmede basketbol ve iş birliği olanakları üzerine sohbet ettiklerini belirterek Memişoğlu'na misafirperverliği için teşekkür etti.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanvekili Harun Erdenay, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu makamında ziyaret etti.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdenay, ziyaret sırasında basketbol ve iş birliği olanakları üzerine sohbet ettiklerini belirtti.
Erdenay, bakan Memişoğlu'na misafirperverliği için teşekkür etti.
Kaynak: AA