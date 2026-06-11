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Erden Timur, Silivri'den Tahliye Edildi

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Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanan eski Galatasaray yöneticisi Erden Timur, Silivri Cezaevi'nden tahliye oldu. Çıkışta sevenleri tarafından karşılanan Timur, iftira edenlere Allah razı olsun dedi.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: MEHMET ÇALPAR

(İSTANBUL) - Futbolda yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınıp 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamasıyla tutuklanan eski Galatasaray Spor Kulübü yöneticisi Erden Timur, Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nden tahliye edildi. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Timur'un ilk sözleri "Beni buraya gönderenlere, iftira edenlere, hepsine Allah razı olsun diyorum" oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca futbolda yasa dışı bahis soruşturmasına yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ancak 29 Aralık 2025 tarihinde 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamasıyla tutuklanan eski Galatasaray Spor Kulübü yöneticisi Erden Timur, Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nden akşam saatlerinde tahliye edildi. Cezaevi önünde Timur'u karşılayan yakınları ve dostları "Erden Timur oley" sloganı attı.

Sevenleriyle sarılarak hasret gideren Timur, ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Timur'un ilk sözleri "Çok şükür. Güzel bir deneyimdi desem insanlar farklı anlayacaklar herhalde. Çok şükür, buradan çok güzel şeylerle ayrılıyorum. Allah her şeyin içinde muhakkak bir cevher veriyor. Zorluk da değil aslında. Bunların içinde önemli olan cevheri bulmak. Ben de beni buraya gönderenlere, iftira edenlere, hepsine Allah razı olsun diyorum. Çünkü burada yaşadığımız şeyler çok güzeldi ancak onu diyebilirim. Allah büyük" oldu.

Kaynak: ANKA
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