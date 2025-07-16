Erden Timur Galatasaray'a mı dönüyor? Canlı yayında cevap verdi

Erden Timur Galatasaray'a mı dönüyor? Canlı yayında cevap verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Erden Timur Galatasaray'a mı dönüyor? Canlı yayında cevap verdi
Haber Videosu

Galatasaray'ın eski Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, geri dönüş iddialarına ilişkin konuştu. Yakın zamanda yönetimde yer almak istemediğini söyleyen Erden Timur, "Yakın zaman için hiç yok. Önümüzdeki 3-4 sene için söyleyebilirim. Çünkü öteki zaman da insan bilemez.'' dedi.

Galatasaray'ın eski Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un Sarı-kırmızılı yönetime geri döneceği iddia ediliyordu.

O İDDİALARI REDDETTİ

CNBC-e'ye konuk olan Erden Timur, Galatasaray ile ilgili gelen soruya cevap vererek Galatasaray'a geri döneceği şeklindeki iddiaları reddetti.

''OĞLUMLA ARAM YENİ NORMALLEŞİYOR''

"Futbol tarafında da aktif tarafınızı gördük. Orada da önemli çalışmalar yaptınız. Önümüzdeki süreçte yönetim kademelerinde olur musunuz?" sorusuna cevap veren Erden Timur, "Yakın zaman için hiç yok. Önümüzdeki 3-4 sene için söyleyebilirim. Çünkü öteki zaman da insan bilemez. Kısa vadeli hayallerde bile ne olacağını bilemiyoruz. Galatasaray'la ilgilenirken çok mutluyum. Herkesin tutkusunu yaşaması çok güzel bir şey ama oğlumla aram yeni yeni normalleşiyor. Büyürken yoktum. 3 yaz boyunca 1 gün gitmişim. Çocuklarım hiçbir zaman görmemişler beni. Şu anda Galatasaray zaten iyi, böyle gidecek de inşallah. Daha ileride belki olabilir ama şu an için değil." sözlerini sarf etti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Tatilden döndü, kuaföre koştu! Yasemin Şefkatli'den yeni stil hamlesi

Radikal imaj değişikliği! Kuaför koltuğundan yeni halini paylaştı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıaydin saglik:

E.Timur’u severiz ama bu kadar duygulariyla hareket eden birisine, GS gibi profesyonel yonetilmesi gereken bi kurumda etkin rol aldirmak bana cok mantikli gelmiyor. Duygusal yonetimle kriz anlarinda profesyonel kararlar veremezsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da Osimhen kaosu! Yönetim ikiye bölündü

Osimhen Galatasaray'da kriz çıkardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.