Erdemli'de Mahalleler Arası Futbol Turnuvası Sonuçlandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen mahalleler arası futbol turnuvasını Kayacıspor kazandı. Turnuvaya 42 mahalle takımı katıldı ve final maçında Kayacıspor ile Karakeşlispor karşı karşıya geldi. Kadınların yoğunlukta olduğu taraftarlar maça büyük ilgi gösterdi. Şampiyon olan Kayacıspor'a kupasını Kaymakam Aydın Tetikoğlu verdi. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, organizasyona katılan vatandaşlara teşekkür etti.