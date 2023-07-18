Erdemli Belediyesi Ücretsiz Yüzme Kurslarına Yoğun İlgi

ERDEMLİ Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz yüzme kursları çocuklar tarafından yoğun talep görüyor. Erdemli Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nün profesyonel eğitmenleri tarafından ücretsiz yüzme eğitimi alan çocuklar, havuzlarda serinlemenin keyfini çıkarıyor. Kurslar, çocuklar tarafından yoğun ilgi görüyor. Spor İşleri Müdürü Kamil Boran, haftada 3 gün kurs verdiklerini dile getirdi. Boran, kursa katılmak isteyenlerin Erdemli Belediyesi mobil uygulamasını indirerek başvuruda bulunabileceğini söyledi. Çocuğunu kursa kaydettiren Sahire Sümer, belediye ekiplerine teşekkür etti. Sümer, Erdemli Belediyesi'nin böyle bir kurs avantajının bize sunmasıyla çok mutlu olduk. Çocuklarımız çok mutlu, onların mutluluğu bizi daha çok mutlu ediyorö diye konuştu. Yüzmeyi kursta öğrendiği için çok mutlu olduğunu ifade eden çocuklardan Berna Yücel de Yüzmeyi tam bilmiyordum, o yüzden çok sevindim. Belediye başkanımıza çok teşekkür ederizö dedi. Öte yandan, 7-15 yaş aralığındaki çocuklara yönelik futbol, basketbol, voleybol, yüzme, okçuluk, tenis, muay thai, kickboks, tekvando, floor curling, atıcılık, bocce, jimnastik, güreş dallarında açılan kurs kayıtları devam ediyor.

ERDEMLİ Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz yüzme kursları çocuklar tarafından yoğun talep görüyor.

Erdemli Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nün profesyonel eğitmenleri tarafından ücretsiz yüzme eğitimi alan çocuklar, havuzlarda serinlemenin keyfini çıkarıyor. Kurslar, çocuklar tarafından yoğun ilgi görüyor. Spor İşleri Müdürü Kamil Boran, haftada 3 gün kurs verdiklerini dile getirdi. Boran, kursa katılmak isteyenlerin Erdemli Belediyesi mobil uygulamasını indirerek başvuruda bulunabileceğini söyledi.

Çocuğunu kursa kaydettiren Sahire Sümer, belediye ekiplerine teşekkür etti. Sümer, Erdemli Belediyesi'nin böyle bir kurs avantajının bize sunmasıyla çok mutlu olduk. Çocuklarımız çok mutlu, onların mutluluğu bizi daha çok mutlu ediyorö diye konuştu.

Yüzmeyi kursta öğrendiği için çok mutlu olduğunu ifade eden çocuklardan Berna Yücel de Yüzmeyi tam bilmiyordum, o yüzden çok sevindim. Belediye başkanımıza çok teşekkür ederizö dedi.

Öte yandan, 7-15 yaş aralığındaki çocuklara yönelik futbol, basketbol, voleybol, yüzme, okçuluk, tenis, muay thai, kickboks, tekvando, floor curling, atıcılık, bocce, jimnastik, güreş dallarında açılan kurs kayıtları devam ediyor.