Erdem Canpolat: 'İnşallah 3 puanı alıp taraftarlarımızla kutlayacağız'
Çaykur Rizespor'un kalecisi Erdem Canpolat, Gençlerbirliği maçı öncesi yaptığı açıklamada takımın iyi hazırlandığını ve 3 puan almayı umduklarını belirtti. Yeni transfer Yahia Fofana hakkında da olumlu düşüncelerini paylaştı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazartesi günü Gençlerbirliği ile sahasında karşılaşacak Çaykur Rizespor'un kalecisi Erdem Canpolat, "İnşallah 3 puanı alıp taraftarlarımızla kutlayacağız." dedi.

Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan 24 yaşındaki kaleci, milli maçlar nedeniyle verilen aranın kendilerine iyi geldiğini ve çok iyi hazırlandıklarını belirtti.

Erdem Canpolat, Çaykur Rizespor'un yeni transferi kaleci Yahia Fofana'ya değinerek, "Yeni kalecimiz aramıza katıldı. Milli ara yüzünden henüz daha tanışamadık. Takım olarak İyi ağırlayacağız. Benim açımdan da tabii gün güne, hafta haftaya daha iyi olmaya çalışıyoruz ve tecrübe kazanmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Çok iyi bir sezon geçireceğimize inanıyoruz"

Gençlerbirliği maçına çok iyi hazırlandıklarına işaret eden Erdem, "İnşallah 3 puanı alıp taraftarlarımızla kutlayacağız." ifadesini kullandı.

Erdem Canpolat, bir gazetecinin takımın ligde sadece 1 puanı olduğunu hatırlatması üzerine, "Maalesef henüz daha 1 puan aldık. Çok iyi çalışıyoruz ve çok iyi bir sezon geçireceğimize inanıyoruz. Gayet iyi, gün güne daha iyi oluyoruz. Kendimizi geliştiriyoruz ve geliştiriyorum. Bence çok iyi." diye konuştu.

Teknik direktör İlhan Palut'un takıma iyi bir enerji yansıttığını dile getiren file bekçisi, "Hedeflerime ulaşmak için gün güne kendimi geliştirmeye çalışıyorum." dedi.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Spor
500
