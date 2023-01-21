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Erdal Rakip, Antalyaspor'da

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Erdal Rakip, Antalyaspor'da

FTA Antalyaspor, Kuzey Makedonyalı orta saha oyuncusu Erdal Rakip ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

FTA Antalyaspor, Kuzey Makedonyalı orta saha oyuncusu Erdal Rakip ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

FTA Antalyaspor, 26 yaşındaki orta saha Erdal Rakip'i kadrosuna kattı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine FTA Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Boztepe katıldı. Boztepe, imza töreninde yaptığı konuşmada, camianın evladı olan Doğukan Sinik ile başladıkları ara transfer dönemine Erdal Rakip ile devam ettiklerini belirterek, "Erdal, önümüzdeki 2.5 yıl boyunca bizlerle birlikte olacak. Kendisi son oynadığı takım olan Malmö ile Şampiyonlar Lig tecrübesi olan, genç yaşına rağmen deneyimli bir oyuncu. Orta sahamıza güç katacağına inanıyoruz. Başkanımız Aziz Çetin ve yönetim kurulu üyelerimiz transfer çalışmalarına devam ediyor. Daha başarılı, daha iyi futbol oynayan bir ekip olacağımıza inanıyorum. Bu transferin camiamıza ve kendisine hayırlı olmasını diliyorum. Kırmızı beyaz formamız altında Erdal Rakip'e başarılar diliyorum" dedi.

"Katkı vermeye hazırım"

FTA Antalyaspor'un formasını 2.5 yıl boyunca terletecek olan Erdal Rakip ise kendisine gösterilen sıcak karşılama için teşekkür ederek, "Planlarım doğrultusunda en az 2.5 yıl başarılı bir dönem geçireceğime inanıyorum. Geldiğim günden itibaren çok iyi bir hissiyata sahip oldum. Takımıma katkı vermek için hazırım" diye konuştu.

Kuzey Makedonyalı futbolcu, kulüpte çok iyi bir atmosfer gördüğünü söyleyerek, "Bu olumlu hava umarım saha sonuçlarına da yansır. Süper Lig'i önceden de takip ediyordum. Ancak Antalyaspor'a transferim gündeme geldiğinde takımı daha dikkatli izlemeye başladım. Kesinlikle hak ettiği yerde olmadığını düşünüyorum. Ben ve diğer transferlerin katılımıyla önümüzdeki maçlarda ve yıllarda sıralamada çok daha üst yerlerde bulunacağımıza inanıyorum. Kendi adıma en iyi performansımı göstereceğime buradan söz veriyorum" ifadelerini kullandı.

6 numaralı formayla sahaya çıkacak

Konuşmaların ardından kendisini kırmızı-beyaz renklerine bağlayan resmi imzayı atan Erdal Rakip, yeni formasıyla pozunu verdi ve hemen ardından ilk antrenmanına çıktı.

Erdal Rakip, Antalyaspor'da 6 numaralı formayı giyecek. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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