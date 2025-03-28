Erciyes Üniversitesi'nden Öğrencilere Spor Etkinliği

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencileri Gönüllülük Çalışmaları dersi kapsamında Yeşilyurt Mustafa Tümer Ortaokulu'nda "ERÜ ile spor her yerde " etkinliği düzenledi.

Düzenlenen etkinlik kapsamında saat 10.00-11.45 arasında okulda eğitim-öğretim hayatlarına devam eden toplam 120 öğrenci ile birlikte okul bahçesinde sportif faaliyetler düzenlendi. Etkinliklerin bitiminde Üniversite ve Yeşilyurt Mustafa Tümer Ortaokulu İdareci, öğretmen ve öğrencileri toplu hatıra fotoğrafı çektirdi. Tüm çocuklar için ayrı ayrı bayram hediyeleri teslim edildi.

Ders Koordinatörü Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak, bu dönem beşinci etkinliklerine imza attıklarını söyledi. Aksoyak, ""Gönüllülük Çalışmaları dersi kapsamında birçok sosyal sorumluluk projesi ve etkinlik yapmaya devam ediyoruz. Bu dönem beşinci etkinliğimiz olarak Yeşilyurt Mustafa Tümer Ortaokulu'nda birçok sportif etkinlik düzenledik. Amacımız ders alan öğrencilerimizle birlikte buradaki öğrencilerimizin kaynaşmasını sağlamak onların ilerleyen meslek hayatında karşılaşacakları durumlarla ilgili hazır olmalarını sağlamak. Sporun, fiziksel aktivitenin, egzersizin önemi konusunda bilgiler vermek oldu. Bu kapsamda bizleri misafir eden Yeşilyurt Mustafa Tümer Ortaokulu idareci öğretmen ve öğrencilerine etkinliğimizi düzenlemek için bizlere destek olan katkı sağlayan herkese, bu projenin gizli kahramanları değerli öğrencilerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - KAYSERİ