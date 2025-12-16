ERÜ'den görme engelli sporcular ile anlamlı etkinlik

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Öğretmenlik Bölümü öğrencileri Topluma Hizmet Uygulamaları dersi çerçevesinde; 'Kalbinle Gör, Sevgiyle Dokun' Goalball branş tanıtımı dostluk müsabakası ve farkındalık etkinliği düzenledi.

Etkinlik kapsamında saat 13.00-15.00 arasında okulda eğitim-öğretim hayatlarına devam eden öğrenciler ile birlikte Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü ve Erciyes Görme Engelliler Spor Kulübü sporcuları, Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretmenlik Bölümü öğrencileri okul spor salonunda 'Goalball' branşı tanıtımı ve dostluk müsabakası etkinliği düzenledi. Etkinlik sonrasında Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretmenlik Bölümü öğrencileri ile kolej öğrencileri arasında voleybol ve futbol dostluk müsabakaları düzenlendi. Etkinliklerin bitiminde etkinliğe katılan tüm idareci, öğretmen ve öğrenciler toplu hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinliklere ve yarışmalara katılan tüm öğrencilere hem sporu sevdirmek hem de spor yapma, spora katılma motivasyonlarını arttırmak için ayrı ayrı hediyeler teslim verildi. Ders Koordinatörü Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak, Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında sosyal sorumluluk projesi ve etkinlik yapmaya devam ettiklerini söyledi Aksoyak; "Bu dönem 17. etkinliğimiz olarak görme engelli başarılı sporcular ile birlikte birçok sportif etkinlik düzenledik. Amacımız Goalball branşını tanıtmak, Görme engelli sporcular konusunda farkındalık oluşturmak, sporun sağlığımız için önemini belirtmekti. Dersi alan öğrencilerimizle birlikte buradaki öğrencilerimizin kaynaşmasını sağlamak, üniversitede bu dersi alan öğrencilerimizin ilerleyen meslek hayatında karşılaşacakları durumlarla ilgili hazır olmalarını sağlamayı hedefledik. Sporun, fiziksel aktivitenin, egzersizin önemi konusunda bilgiler verdik" dedi. - KAYSERİ