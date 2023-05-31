Erciyes'te Bisiklet ve Aktivite Parkı Açıldı

Erciyes'te geleceğin bisikletçilerini yetiştirmek için oluşturulan bisiklet ve aktivite parkı açıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, yaz boyunca hizmet verecek alan, bisiklet, yürüyüş, tırmanış, gibi tüm dağ ve tabiat sporları için geniş imkanlar sunuyor.

Erciyes'te geleceğin bisikletçilerini yetiştirmek için oluşturulan bisiklet ve aktivite parkı açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaz boyunca hizmet verecek alan, bisiklet, yürüyüş, tırmanış, gibi tüm dağ ve tabiat sporları için geniş imkanlar sunuyor.

Tekir bölgesine kurulan bisiklet ve oyun parkı, çocukların hem eğlenmesi hem zihinsel ve fiziki gelişimi hem de iyi bir bisiklet sporcusu olarak yetişmesi için planlandı.

Yaklaşık bin metrekarelik alan üzerine kurulan ve etrafı çevrilerek güvenli bir ortam oluşturulan bisiklet parkı, çocukların doyasıya vakit geçirmesine ortam hazırlıyor.

1 Haziran'dan itibaren 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek bisiklet eğitim alanı 4-16 yaş aralığındaki çocukları kabul edecek.

Çocuklar haftanın 7 günü park içerisinde bulunan bisikletlerden bedelsiz faydalanabildikleri gibi kendi bisikletlerini de getirip kullanabilecekler.